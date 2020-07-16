Сайт с результатами ЕГЭ подвергся DDoS-атаке

Сайт, где выпускники школ узнают результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) подвергся DDoS-атаке. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора
.
«Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru) подвергся серьёзной хакерской DDoS-атаке», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отмечается, её удалось отбить.
«Работоспособность и доступность сервиса в ходе атаки были сохранены. Мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с», — добавили в ведомстве.
Там рассказали, что на момент проведения DDoS-атаки данные о результатах первых экзаменов ещё не были загружены в систему.
Ранее власти Москвы
заявляли, что в 2020 году более 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в столице.
Как передавал телеканал «360», около 21 тыс. выпускников приняли участие в ЕГЭ по математике в области.