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Власти хотят утвердить общероссийский стандарт школьной формы 

News.ru 1 час назад
В РФ утвердят общероссийский стандарт школьной формы
Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press
Минпромторг сообщил о намерении утвердить предварительный национальный стандарт школьной формы. Документ хотят принять 10 ноября.
Требования будут касаться брюк, сарафанов, пиджаков, жакетов и других элементов одежды. При разработке правил основными критериями были качество ткани, безопасность и комфортность для ребёнка, передают «Известия».
Это позволит заказчикам при государственных закупках требовать от исполнителя соответствия нормам. Однако правила будут добровольными.
В настоящий момент понятие «школьная форма» не закреплено в законодательстве. В результате производители руководствуются общими правилами о безопасности одежды для детей и подростков.
Сегодня законодательством не предусмотрено такое понятие, как школьная форма, поэтому в продаже присутствует одежда, по своим характеристикам соответствующая вещам для эпизодической носки. Одежда же для школы должна соответствовать другим требованиям, ведь в ней дети проводят по несколько часов, — подчеркнул и в ведомстве.
Первое время действие стандарта будет ограниченным, чтобы производители могли оценить его на практике. В результате его либо введут как ГОСТ, либо отменят.
Ранее NEWS.ru писал, что Дефицита школьной формы в новом учебном году в России не будет, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Пошив основного объёма этой продукции российскими предприятиями лёгкой промышленности уже завершён. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Комментарии 1
Образование , Общество , Денис Мантуров , Минпромторг , газета "Известия"
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