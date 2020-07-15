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В России появится национальный стандарт школьной формы 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 1 час назад
В России появится стандарт школьной формы
Фото: ТАСС
«Инновационный научно-производственный центр текстильной и лёгкой промышленности» ведёт разработку национального стандарта школьной формы. Как рассказали в Минпромторге, он будет утверждён 10 ноября этого года.
Новый стандарт установит регламент для пиджаков, сарафанов, жакетов, брюк и иных элементов школьного гардероба. Планируется ввести характеристики, по которым можно измерить воздухопроницаемость и гигроскопичность, прочность ткани, способность образовывать катышки, менять размеры после стирки, передаёт РИА Новости.
Характеристики будут определены как для верха изделий, так и для подкладки, синтетическая подкладка порой может сделать небезопасной даже качественные полушерстяные вещи, отмечают в Минпромторге.
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Образование , Общество , Минпромторг , РИА Новости
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