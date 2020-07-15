В России появится стандарт школьной формы

«Инновационный научно-производственный центр текстильной и лёгкой промышленности» ведёт разработку национального стандарта школьной формы. Как рассказали в Минпромторге , он будет утверждён 10 ноября этого года.

Новый стандарт установит регламент для пиджаков, сарафанов, жакетов, брюк и иных элементов школьного гардероба. Планируется ввести характеристики, по которым можно измерить воздухопроницаемость и гигроскопичность, прочность ткани, способность образовывать катышки, менять размеры после стирки, передаёт РИА Новости.

Характеристики будут определены как для верха изделий, так и для подкладки, синтетическая подкладка порой может сделать небезопасной даже качественные полушерстяные вещи, отмечают в Минпромторге.