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В России лишь четверть школ готовы к дистанционному обучению 

Letidor.ru и ещё 2 2 часа назад
25% российских школ готовы к дистанционной работе
Фото: ТАСС
Об этом заявил Сергей Кравцов.
Министр просвещения России рассказал о проблемах в школах, которые были выявлены после периода дистанционного обучения, на которое дети перешли из-за пандемии коронавируса. По словам главы ведомства, по итогам проверок 40 тысяч школ выяснилось, что только четверть образовательных учреждений обеспечены качественным интернетом и готовы к дистанционному обучению.
У нас 25% школ готовы, можно сказать, к такому хорошему, качественному дистанционному обучению. Остальные школы нуждаются в поддержке,
— цитирует ТАСС Кравцова.
При этом он снова подчеркнул, что в России не будут заменять традиционное обучение дистанционным.
К слову, ранее Кравцов говорил о том, что ведомство совместно с Минкомсвязью разработает платформу «Цифровая образовательная среда», которая будет использовать только российское программное обеспечение, в том числе программу видеосвязи. Такие нововведения необходимы для того, чтобы исключить проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.
Отметим, что ранее Владимир Путин подписал закон о дистанционном обучении при ЧС, а также высказался о возможном переходе на онлайн-формат.
Фото: Depositphotos
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Образование , Общество
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