25% российских школ готовы к дистанционной работе

Об этом заявил Сергей Кравцов.

Министр просвещения России рассказал о проблемах в школах, которые были выявлены после периода дистанционного обучения, на которое дети перешли из-за пандемии коронавируса. По словам главы ведомства, по итогам проверок 40 тысяч школ выяснилось, что только четверть образовательных учреждений обеспечены качественным интернетом и готовы к дистанционному обучению.

У нас 25% школ готовы, можно сказать, к такому хорошему, качественному дистанционному обучению. Остальные школы нуждаются в поддержке,

— цитирует ТАСС Кравцова.

При этом он снова подчеркнул, что в России не будут заменять традиционное обучение дистанционным.

К слову, ранее Кравцов говорил о том, что ведомство совместно с Минкомсвязью разработает платформу «Цифровая образовательная среда», которая будет использовать только российское программное обеспечение, в том числе программу видеосвязи. Такие нововведения необходимы для того, чтобы исключить проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.

Отметим, что ранее Владимир Путин подписал закон о дистанционном обучении при ЧС, а также высказался о возможном переходе на онлайн-формат.

Фото: Depositphotos