Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минпросвещения заявило о готовности только четверти школ к дистанционной работе 

BFM.RU и ещё 2 3 часа назад
25% российских школ готовы к дистанционной работе
Фото: ТАСС
Только 25% российских школ готовы к качественному дистанционному образованию. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.
«У нас действительно 25% школ готовы, можно сказать, к такому хорошему, качественному дистанционному обучению, остальные школы нуждаются в поддержке», — сказал министр на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая образовательная среда».
По словам Кравцова, были проанализированы все 40 тысяч школ, у министерства есть полная информация о качестве интернета в каждой школе.
На заседании вице-спикер палаты Андрей Турчак отметил, что сейчас школы подключают к широкополосному интернету, но нужны еще и компьютеры. Он напомнил, что до сих пор остаются населенные пункты вообще без доступа к интернету, сообщает «Интерфакс».
В период самоизоляции посещаемость российских образовательных интернет-ресурсов увеличилась в 20 раз. Сайты часто просто зависали, не хватало мощности серверов, сказал Турчак.
«Информационная инфраструктура большинства вузов также оказалась не готова к полному переводу учебного процесса в онлайн», — добавил он.
Негативную роль сыграло несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов, которые используют школы и вузы, а также дефицит современных онлайн-курсов, отметил Турчак.
Вице-спикер предложил определить стандарты для разработки онлайн-курсов и запустить отдельную программу стимулирования их создания, вовлекая максимально широкое число представителей научных и образовательных организаций.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
BFM.RU: последние новости
«Проблема не получает достаточного освещения со стороны руководства». Преподавателям ВШЭ грозят сокращения «Проблема не получает достаточного освещения со стороны руководства». Преподавателям ВШЭ грозят сокращения Правозащитники рассказали о последствиях пандемии для учебы детей Правозащитники рассказали о последствиях пандемии для учебы детей Наталья Сергунина: рекордное число студентов приняли участие в первом этапе Добровольного квалификационного экзамена Наталья Сергунина: рекордное число студентов приняли участие в первом этапе Добровольного квалификационного экзамена
Комментарии 17
Образование , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «лишили» Украину Крыма
США «лишили» Украину Крыма
«Нет слов! Негодяи! Покиньте наш пруд»
«Нет слов! Негодяи! Покиньте наш пруд»
Россиянин устал от работы и сжег начальника
Россиянин устал от работы и сжег начальника
Восемь стран согласились принять туристов из России
Восемь стран согласились принять туристов из России
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
03:36
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
В мире
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
01:30
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Британия готовится к сотне тысяч смертей из-за COVID-19
00:57
Британия готовится к сотне тысяч смертей из-за COVID-19
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение