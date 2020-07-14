25% российских школ готовы к дистанционной работе

Только 25% российских школ готовы к качественному дистанционному образованию. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

«У нас действительно 25% школ готовы, можно сказать, к такому хорошему, качественному дистанционному обучению, остальные школы нуждаются в поддержке», — сказал министр на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая образовательная среда».

По словам Кравцова, были проанализированы все 40 тысяч школ, у министерства есть полная информация о качестве интернета в каждой школе.

На заседании вице-спикер палаты Андрей Турчак отметил, что сейчас школы подключают к широкополосному интернету, но нужны еще и компьютеры. Он напомнил, что до сих пор остаются населенные пункты вообще без доступа к интернету, сообщает «Интерфакс».

В период самоизоляции посещаемость российских образовательных интернет-ресурсов увеличилась в 20 раз. Сайты часто просто зависали, не хватало мощности серверов, сказал Турчак.

«Информационная инфраструктура большинства вузов также оказалась не готова к полному переводу учебного процесса в онлайн», — добавил он.

Негативную роль сыграло несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов, которые используют школы и вузы, а также дефицит современных онлайн-курсов, отметил Турчак.

Вице-спикер предложил определить стандарты для разработки онлайн-курсов и запустить отдельную программу стимулирования их создания, вовлекая максимально широкое число представителей научных и образовательных организаций.