Как стало известно, американский предприниматель, а также основатель Tesla и SpaceX Илон Маск помог открыть онлайн-школу для детей в возрасте от 8 лет.

Так, по данным издания The Daily Beast, роль Маска в данном вопросе заключалась в том, чтобы внести первоначальное пожертвование для онлайн-школы Astra Nova в Лос-Анджелесе. Планируется, что учебное заведение примет первых учеников уже в сентябре, а его полноправным основателем стал Джаред Бирчалл — глава семейного офиса Маска Excession LLC. Что интересно, согласно имеющимся данным, Илон Маск не будет никак участвовать в управлении школой, а также претендовать на прибыль в проекте.

Стоит отметить, что это не первый подобный проект — ранее миллиардер уже открывал частную школу для своих детей, а также для детей ряда сотрудников SpaceX.