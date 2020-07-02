Российские вузы вправе перенести начало учебного года из-за коронавируса 

Российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев до нормализации эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщил в четверг замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на пресс-конференции, посвященной приемной кампании в 2020 году.

По его словам, на сегодняшний день Минобрнауки исходит из базового сценария, по которому учебный год 1 сентября начнется в привычном формате.