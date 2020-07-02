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В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах 

Говорит Москва и ещё 18 55 минут назад
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах
Фото: РИА Новости
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах. Ведомство рассматривает два сценария на случай второй волны коронавируса.
По собственному решению учебное заведение может перенести начало года максимум на два месяца или начать обучение в дистанционном формате. Об этом заявил замминистра Дмитрий Афанасьев в формате круглого стола, посвящённого приёмной кампании 2020 года.
При этом на данный момент министерство исходит из базового сценария. Согласно ему ситуация нормализуется и учебный год начнётся в привычном формате 1 сентября.
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Образование , Общество , Дмитрий Афанасьев , Минобрнауки
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