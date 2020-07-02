Школьников заподозрили в DDoS-атаках на ресурсы РФ

России школьники могли самостоятельно устроить DDoS-атаки на образовательные ресурсы. Об этом говорится в исследовании «Ростелекома».

«Атаки осуществлялись на электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков», — пишет принадлежащее Григорию Березкниу РБК со ссылкой на исследование.

В «Ростелекоме» предположили, что таким образом сами школьники хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники.