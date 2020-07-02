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Школьников заподозрили в DDoS-атаках на учебные ресурсы России 

Ura.Ru 1 час назад
Школьников заподозрили в DDoS-атаках на ресурсы РФ
Фото: РИА Новости
В России школьники могли самостоятельно устроить DDoS-атаки на образовательные ресурсы. Об этом говорится в исследовании «Ростелекома».
«Атаки осуществлялись на электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков», — пишет принадлежащее Григорию Березкниу РБК со ссылкой на исследование.
В «Ростелекоме» предположили, что таким образом сами школьники хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники.
Ранее на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) были совершены DDoS-атаки. В Рособрнадзоре уточнили, что они начались после завершения экзаменов и не вызвали никаких проблем у организаторов и участников. Хакерские атаки на сайты сферы образования происходили и раньше. В основном они были направлены на электронные дневники и сайты образовательных учреждений, передает RT. Как пишет издание, школьники могли это сделать из хулиганских побуждений.
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Комментарии
Образование , Общество , Рособрнадзор , РБК
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