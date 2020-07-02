В ЕГЭ могут включить вопросы о пандемии 

Главы министерств и департаментов образования регионов Сибири не исключают возможности включения в будущем в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вопросов и заданий, в которых будет показано, как период пандемии коронавируса изменил жизнь людей на до и после. Подобные вопросы могут найти отражение в экзаменах по истории и биологии, таким мнением они поделились в четверг на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"На мой взгляд, я все-таки профессиональный историк с дипломом, должен пройти определенный период времени, чтобы мы могли оценить то, что случилось. Конечно, я думаю [вопросы по пандемии] будут когда-нибудь [внесены в вопросы ЕГЭ по новейшей истории], потому что событие явно незаурядное с точки зрения того, что оно повлияло на весь мир. И, на мой взгляд, сегодняшняя история может быть разделена по принципу многое, что случилось до [пандемии] коронавируса, и все что, начало происходить после нее. Неслучайно сегодня многие футурологи пишут, что мир не будет прежним", — сказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Он уточнил, что пандемия нового коронавируса оставит след в истории, и войдет в задания не только как затронувшая весь мир инфекция, но и как толчок для развития новой экономики.

"Очень многие процессы в экономике были запущены, которые не имеют прямого отношения ко всем процессам, которые были до пандемии. По одной простой причине — очень многие вещи переходят в дистанционный формат, от многих вещей люди просто отказываются, потому что пандемия показала, что не обязательно собирать всех в одном месте, чтобы поставить задачу", — сказал Федорчук.

Такого же мнения придерживается и глава Департамента среднего образования Томской области Ирина Грабцевич.

"Вполне возможно они [вопросы] появятся, потому что они являются существенными как для экономического, так и социокультурного экономического развития", — сказала она.

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская поддержала коллег и отметила, что в будущем вопросы про пандемию коронавируса могут появиться не только в ЕГЭ по истории, но и по биологии.

Федочук отметил, что сейчас в ЕГЭ уже есть вопросы, касающиеся крупных эпидемий, в частности эпидемии чумы, происходившей в середине 14 века, когда в результате заболевания скончались многие представители русской княжеской династии.