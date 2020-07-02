Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕГЭ могут включить вопросы о пандемии 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В ЕГЭ могут включить вопросы о пандемии
Фото: ТАСС
Главы министерств и департаментов образования регионов Сибири не исключают возможности включения в будущем в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вопросов и заданий, в которых будет показано, как период пандемии коронавируса изменил жизнь людей на до и после. Подобные вопросы могут найти отражение в экзаменах по истории и биологии, таким мнением они поделились в четверг на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.
"На мой взгляд, я все-таки профессиональный историк с дипломом, должен пройти определенный период времени, чтобы мы могли оценить то, что случилось. Конечно, я думаю [вопросы по пандемии] будут когда-нибудь [внесены в вопросы ЕГЭ по новейшей истории], потому что событие явно незаурядное с точки зрения того, что оно повлияло на весь мир. И, на мой взгляд, сегодняшняя история может быть разделена по принципу многое, что случилось до [пандемии] коронавируса, и все что, начало происходить после нее. Неслучайно сегодня многие футурологи пишут, что мир не будет прежним", — сказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Он уточнил, что пандемия нового коронавируса оставит след в истории, и войдет в задания не только как затронувшая весь мир инфекция, но и как толчок для развития новой экономики.
"Очень многие процессы в экономике были запущены, которые не имеют прямого отношения ко всем процессам, которые были до пандемии. По одной простой причине — очень многие вещи переходят в дистанционный формат, от многих вещей люди просто отказываются, потому что пандемия показала, что не обязательно собирать всех в одном месте, чтобы поставить задачу", — сказал Федорчук.
Такого же мнения придерживается и глава Департамента среднего образования Томской области Ирина Грабцевич.
"Вполне возможно они [вопросы] появятся, потому что они являются существенными как для экономического, так и социокультурного экономического развития", — сказала она.
Министр образования Красноярского края Светлана Маковская поддержала коллег и отметила, что в будущем вопросы про пандемию коронавируса могут появиться не только в ЕГЭ по истории, но и по биологии.
Федочук отметил, что сейчас в ЕГЭ уже есть вопросы, касающиеся крупных эпидемий, в частности эпидемии чумы, происходившей в середине 14 века, когда в результате заболевания скончались многие представители русской княжеской династии.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
ТАСС: последние новости
Проектирование школы при МГИМО на 450 учеников в Хамовниках в Москве начнется в 2021 году Проектирование школы при МГИМО на 450 учеников в Хамовниках в Москве начнется в 2021 году Технический вуз Дагестана открыл прием на бюджет по направлению прикладная информатика Технический вуз Дагестана открыл прием на бюджет по направлению прикладная информатика ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают изменения в проведении ЕГЭ в 2020 году ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают изменения в проведении ЕГЭ в 2020 году
Комментарии
Образование , Общество , Светлана Маковская , Сергей Федорчук , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Видео
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение