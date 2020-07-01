Онищенко призвал не отменять линейки 1 сентября в школах Москвы из-за COVID-19. Ранее столичный департамент образования порекомендовал учебным заведениям организовать торжественные мероприятия в парках, а не на своей территории.

Представитель одной из школ сообщил «Интерфаксу» о получении рекомендации ведомства провести такую линейку 1 сентября на ВДНХ. По его словам, «мероприятие смогут посетить все желающие школьники в парадной форме в сопровождении педагогов».

Бывший главный санитарный врач РФ , первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» порекомендовал родителям школьников сохранять спокойствие и не переживать из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.

«Ни в коем случае [не нужно отменять линейку на 1 сентября — прим. ГМ]. Пусть родители поверят мне. Сегодня ситуация в Москве развивается так, что к 1 сентября нам нужно с вами подготовить наших деток, чтобы они загорели, отдохнули, подросли, примерили форму, собрали учебники. Займите свои умы и умы своих детей именно вот этим. По тому, как у нас развивались события, дети у нас не являются группой риска. Если ситуация будет осложняться в каких-то регионах, нужно будет предусмотреть меры, которые не допустят или минимизируют распространение инфекции, но сейчас нужно учить детей. Хватит, они у нас уже одну четверть не учились».

Онищенко подчеркнул, что администрация школ должна позаботиться о соблюдении санитарных норм.

«Вот эти детишки в онлайн-звонке, я их видел, кто на кухне сидит, кто на диване лежит. Ну, разве это праздник? Мы уверено готовимся к 1 сентября. Если произойдёт что-то такое невероятное, готовность у нас, родителей, дедушек, бабушек должна быть 200%. В данном случае никакой паники, всё спокойно, всё уверенно, давайте об этом думать. Единственное, о чём мы будем просить наших директоров школ, управляющих школ — это о том, чтобы где-то в октябре, когда будет подъём заболеваемости гриппом, чтобы мы подремонтировали школы, вентиляцию привели в порядок, купили дополнительные обеззараживатели воздуха, чтобы были запасы дезинфицирующих средств у нас в школах».

В этом году последний звонок для выпускников школ прошёл 25 мая в онлайн-формате. Акция началась утром на официальной странице министерства просвещения. Выпускников поздравили блогеры и известные медийные персоны.