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ВШЭ вошла в топ-50 молодых университетов рейтинга QS 

News.ru и ещё 2 27 минут назад
ВШЭ вошла в топ-50 молодых университетов рейтинга QS
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Высшая школа экономики (ВШЭ) заняла 31 строчку в рейтинге молодых университетов мира, став единственным российским вузом в топ-50.
В рейтинг включаются лучшие мировые высшие учебные заведения мира, образованные менее полувека назад. Оценивается их академическая репутация, соотношение числа студентов и преподавательского состава, количество цитат, приходящихся на одного научно-педагогического работника, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и доля студентов, приехавших получать образование из других стран, передаёт РИА Новости.
ВШЭ заняла 31 место в рейтинге молодых университетов QS, улучшив результат на 7 мест, несмотря на растущую конкуренцию в верхнем диапазоне рейтинга. Высшая школа экономики впервые вошла в топ-35 и остается единственным российским вузов в топ-50 этого рейтинга, — подчеркнули в вузе.
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов обратил внимание на то, что за местами в рейтингах стоит трансформация внутри учебного заведения и продвижение вверх наглядно демонстрирует динамику развития университета и изменение его структуры.
В Вышке уже создано более 45 международных лабораторий, привлекаются зарубежные исследователи, растет количество иностранных студентов, проводятся международные конференции высокого уровня. Всё это укрепляет репутацию ВШЭ на мировой арене и результат этого заметен в рейтингах, — сказал ректор.
ВШЭ создана в 1992 году. Основной кампус находится в Москве ещё три — в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Перми.
Как писал NEWS.ru ранее, российские вузы получили свыше 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение кабмина подразумевает, что во время распределения учтут рейтинг университетов, сформированный по итогам проведённого Минобрнауки конкурса.
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Образование , Общество , Ярослав Кузьминов , Михаил Мишустин , ВШЭ , Минобрнауки , РИА Новости
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