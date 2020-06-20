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В России запустили онлайн-сервис для поступления в вуз 

ТК «Звезда» и ещё 2 27 минут назад
В России запустили онлайн-сервис для поступления в вуз
Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress
Первыми подать документы в вуз смогут абитуриенты из Дальневосточного региона.
Российские абитуриенты смогут подать документы онлайн в 54 ведущих вуза дистанционно. Для этих целей Минобрнауки запустило в работу специальный сервис, который поможет соискателям правильно оформить и подать пакет необходимых документов.
«Стартовал суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Первыми подать документы в вуз в дистанционном формате через сервис "Госуслуги" смогут жители Дальневосточного федерального округа в 09:00 по местному времени (02:00 по московскому). Для них, а потом и для всей остальной России в соответствии с часовыми поясами, будет доступна услуга онлайн-поступления в 54 вуза страны, не дожидаясь результатов ЕГЭ», — цитирует ТАСС заявление представителя ведомства.
Поступать в высшие учебные заведения России онлайн абитуриентам разрешили 18 июня. Пандемия коронавирусной инфекции полностью видоизменила образовательный процесс в школах, колледжах и университетах, администрации которых были вынуждены отпустить учеников домой и продолжить обучение в удаленном формате.
Сообщается, что госэкзамены и защита дипломов в институтах также пройдут в онлайн режиме, а вот ЕГЭ придется сдавать по старинке, сидя за партой и под надзором комиссии педагогов, сообщили ранее в Рособрнадзоре.
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Образование , Общество , Результаты ЕГЭ , Рособрнадзор , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС
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