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Названа дата завершения ЕГЭ 

Lenta.ru и ещё 6 5 часов назад
Названа дата завершения ЕГЭ
Фото: Lenta.ru
Кампания по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершится 15 августа. К этому дню выпускники получат свои оценки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
«Те даты, которые все видят в расписании, с учетом резервных дней в августе, рассчитаны именно из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа», — уточнил он.
Музаев добавил, что вузы увидят результаты ЕГЭ и смогут провести отбор абитуриентов в течение десяти дней и подготовить приказы о зачислении.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что подать документы в российские вузы можно будет с 20 июня, до начала сдачи ЕГЭ. Прием документов будет продолжаться до 17 августа.
Из-за пандемии коронавируса в России дважды переносили ЕГЭ. В этом году экзамен будут сдавать только те школьники, которые собираются после выпуска поступать в вузы. 17 июня Минпросвещение утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году, согласно которому первый экзамен состоится 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия выпускников.
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Образование , Валерий Фальков , Минобрнауки
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