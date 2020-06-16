Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школы обяжут заняться воспитанием учеников «по-новому» 

Ura.Ru 40 минут назад
Патриотизм и уважение: У школ появилась новая функция
Фото: ТАСС
В учебных заведениях России теперь должны будут не только давать знания, но и заниматься воспитанием учащихся, в том числе и патриотическим. Комитет Госдумы по образованию 16 июня должен утвердить президентские поправки к закону «Об образовании», которые призваны сформировать у учащихся самые благородные чувства.
Еще в мае российский лидер Владимир Путин предложил заняться воспитанием в школах так, чтобы у детей появились чувства «патриотизма гражданственности и уважения к старшим», напоминает «Коммерсант». Издание отмечает, что поправки вносятся в закон, которые будут увязаны с новой статьей Конституции РФ (ст. 67.1), в которой говорится о детях, как «важнейшем приоритете» госполитики страны. Школы и вузы должны будут составить календарный план воспитательной работы.
Зампред комитета Госдумы по образованию Любовь Духанина считает, что в данный момент воспитательная работа в школах организована лишь формально. По ее мнению, новые программы воспитания должны быть «живыми, выполняемыми, прозрачными и понятными», для их разработки следует привлекать и родителей. В Минобразовании добавили, что сделают упор на «блок экскурсий». «Важно, чтобы ребенок находился в соответствующей атмосфере — среди книг, картин, фотографий, портретов, предметов, которые побуждают интерес к изучению истории, географии, искусству, литературе своей страны», — заявили в ведомстве. Закон должен вступить в силу в сентябре 2020 года, а новая воспитательная работа учителей начнется с сентября 2021 года.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Ura.Ru: последние новости
Из Курганской области массово бегут учителя. Их не устраивают условия труда Из Курганской области массово бегут учителя. Их не устраивают условия труда Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование Выяснилось, повлияет ли на качество студентов отмена экзаменов Выяснилось, повлияет ли на качество студентов отмена экзаменов
Комментарии 27
Образование , Общество , Владимир Путин , Любовь Духанина , Госдума , Минобрнауки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ создают пистолет скрытого ношения
В РФ создают пистолет скрытого ношения
Легко отделался: Медведица ударила лопатой россиянина
Легко отделался: Медведица ударила лопатой россиянина
Раскрыта подготовка стрелка к нападению на полицию в Москве
Раскрыта подготовка стрелка к нападению на полицию в Москве
«Ефремов находится в тяжелом состоянии после ДТП»
«Ефремов находится в тяжелом состоянии после ДТП»
Трамп назвал «крайне неподобающими» планы Болтона
Трамп назвал «крайне неподобающими» планы Болтона
Видео
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
01:36
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
Происшествия Криминал
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
00:57
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
Общество
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
01:59
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение