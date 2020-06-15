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Жириновский предложил перенести начало учебного года на октябрь 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Начало учебного года в РФ предложили перенести
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября и отмечать День знаний на месяц позже, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.
«Давайте учебный год для школьников и студентов начинать с 1 октября, а сентябрь сделаем месяцем каникул. При этом учебный год будет длиться до конца июля», — предложил Жириновский.
Таким образом предлагается дать людям возможность подольше пробыть на юге, где сентябрь тоже теплый месяц.
"Так мы можем хотя бы технически продлить лето — и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена», — рассуждает парламентарий.
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Образование , Общество , Владимир Жириновский , ЛДПР , ИА REGNUM
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