ВШЭ вошла в 300 лучших университетов мира

10 июня британское агентство QS опубликовало институциональный рейтинг, в котором представлены 1002 лучших университета мира, ВШЭ впервые вошла в ТОП-300.

Согласно сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, в этом году 28 российских вузов вошли в институциональный рейтинг QS, что на три больше, чем в прошлом году. Рост глобального признания качества российского высшего образования наблюдается во многом благодаря вузам-участникам программы повышения международной конкурентоспособности, известной под названием Проект 5-100. Большая часть российских вузов в рейтинге, а именно 17 университетов, представляют Проект 5-100.

ВШЭ за время участия в проекте прибавила более 200 позиций, ни разу не опустившись в рейтинге и в этом году впервые вошла в топ-300. Главным фактором улучшения позиций ВШЭ в этом году является рост академической репутации — за последние пять лет академическая репутация выросла более чем на 300 позиций. В этом году ВШЭ занимает четвертое место по этому показателю среди российских вузов. Обычно на построение репутации уходит не одно десятилетие или столетие.

ВШЭ всего за 27 лет смогла сформировать такую репутацию в научных кругах, что позволило ей соседствовать в рейтинге с британским университетом Хериотта-Уатта с почти 200-летней историей или французским ENS Paris-Saclay, которому уже более 120 лет. Рост репутации ВШЭ среди работодателей составил около 300 позиций за пять лет, и с прошлого года университет входит в топ-300 по этому показателю. Доля иностранных студентов ВШЭ выросла более чем в три раза с 2015 года.

В течение последних лет, несмотря на возрастающую конкуренцию, российские университеты показывают устойчивое продвижение в рейтингах. Каждый год результаты подтверждают, что престиж и результативность нашего высшего образования растут. Количество российских вузов в топ-500 неуклонно растет — в 2013 году, на старте Проекта 5-100, в этот диапазон входило восемь вузов, а на данный момент их количество увеличилось до 17 университетов. Этот рост обеспечивается университетами Проекта 5-100 — если в 2013 году в рейтинг входили четыре вуза из этого проекта, то сейчас уже 13, при этом количество других университетов осталось неизменным (4).