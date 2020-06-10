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МГУ поднялся на 10 позиций в рейтинге лучших вузов мира 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 20 2 часа назад
МГУ поднялся на 10 позиций в рейтинге лучших вузов мира
Фото: РИА Новости
МГУ имени Ломоносова занял 74-ю строчку в британском рейтинге лучших вузов планеты, поднявшись на 10 позиций, свидетельствует исследование QS World University Rankings 2021.
Рейтинг подготовлен британской компанией Quacquarelli Symonds. Он включает в себя 1 тыс. лучших мировых вузов, а позиция МГУ — самая высокая для вуза за все 17 лет, что публикуется рейтинг. Составители рейтинга объясняют результаты МГУ растущей репутацией вуза в мировом академическом сообществе.
В рейтинг вошли 28 российских вузов, 17 из них улучшили позиции, передает ТАСС.
В топ-250 также включены Санкт-Петербургский государственный университет (225-е место), Новосибирский государственный университет (228) и Томский государственный университет (250).
Глава исследовательского департамента QS Бен Саутер назвал Россию «одной из историй успеха современного высшего образования». Говоря о проблемах, он указал на необходимость «улучшать контакт с работодателями, обеспечивать готовность выпускников к вызовам рынка труда XXI века», а также призвал «эффективнее применять механизмы повышения влияния российского научного сообщества на мировой арене».
Первую строчку рейтинга в девятый раз подряд занял Массачусетский технологический институт (США). Второе и третье места также заняли американские вузы — Стэнфордский и Гарвардский университеты.
QS оценивает вузы по шести критериям: академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).
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Комментарии
Образование , Общество , Бен Саутер , МГУ , ИТАР-ТАСС
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