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Выпускникам российских колледжей помогут с поиском работы 

Lenta.ru 1 час назад
Российским выпускникам помогут с поиском работы
Фото: РИА Новости
В России создадут специальные центры по трудоустройству, которые помогут выпускникам коллеждей найти работу. Об этом говорится в ответе Минпросвещения, опубликованном в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф.
В задачи центров будет входить «консультирование, психологическая поддержка выпускников, системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, крупных IT-компаний-агрегаторов, а также взаимодействие с другими структурами и поиск вариантов социального партнерства с работодателями».
В Минпросвещения также подготовили рекомендации по трудоустройству выпускников колледжей, которые предусматривают организацию временной занятости, трудоустройство выпускников в подведомственные образовательные организации и продолжение обучения.
Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах решено провести дистанционно, как и последние звонки в школах.
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