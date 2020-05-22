Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны самые популярные факультеты среди абитуриентов 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Стали известны популярные факультеты среди абитуриентов
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
RT со ссылкой на исследование сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart", разработанный совместно с издательством "Просвещение", назвал самые популярные факультеты среди выпускников школ этого года.
В опросе приняли участие 1,2 тысячи одиннадцатиклассников.
Самым популярным направлением оказались информационные технологии, о желании поступить на которые высказались 20 процентов респондентов.
Второе место — у медицинского факультета, который выбрали 12 процентов школьников. За ним следуют экономический (десять процентов), юридический (девять процентов) и механико-математический (семь процентов) факультеты.
Также по шесть процентов выпускников надеются поступить на гуманитарный факультет и отделение иностранных языков.
Физический факультет интересует пять процентов опрошенных, биологический — четыре процента. В меньшей степени популярностью пользуются исторический, химический (по три процента), филологический и географический (по проценту) факультеты.
При этом три процента опрошенных признались, что не намерены поступать в вуз в этом году, однако 90 процентов из тех, кто планирует поступать в этом году, рассчитывают попасть на бюджет. Помимо этого, 88 процентов респондентов заявили, что эпидемия коронавируса в стране не повлияла на их решение по поступлению и выбору факультета.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Последние новости
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня Онищенко оценил поступок тульской медсестры, надевшей бикини под костюм Онищенко оценил поступок тульской медсестры, надевшей бикини под костюм Все по новой. Почему миллионы китайцев опять на карантине Все по новой. Почему миллионы китайцев опять на карантине
Комментарии
Образование , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Почему без намордника?»: Ургант пристыдил Собчак
«Почему без намордника?»: Ургант пристыдил Собчак
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
Солдаты Асада столкнулись с армией США
Солдаты Асада столкнулись с армией США
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Видео
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение