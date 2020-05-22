Стали известны популярные факультеты среди абитуриентов

RT со ссылкой на исследование сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart", разработанный совместно с издательством "Просвещение", назвал самые популярные факультеты среди выпускников школ этого года.

В опросе приняли участие 1,2 тысячи одиннадцатиклассников.

Самым популярным направлением оказались информационные технологии, о желании поступить на которые высказались 20 процентов респондентов.

Второе место — у медицинского факультета, который выбрали 12 процентов школьников. За ним следуют экономический (десять процентов), юридический (девять процентов) и механико-математический (семь процентов) факультеты.

Также по шесть процентов выпускников надеются поступить на гуманитарный факультет и отделение иностранных языков.

Физический факультет интересует пять процентов опрошенных, биологический — четыре процента. В меньшей степени популярностью пользуются исторический, химический (по три процента), филологический и географический (по проценту) факультеты.

При этом три процента опрошенных признались, что не намерены поступать в вуз в этом году, однако 90 процентов из тех, кто планирует поступать в этом году, рассчитывают попасть на бюджет. Помимо этого, 88 процентов респондентов заявили, что эпидемия коронавируса в стране не повлияла на их решение по поступлению и выбору факультета.

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