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СМИ узнало об особенностях проведения ЕГЭ в этом году 

РИА Новости и ещё 90 58 минут назад
Раскрыты особенности проведения ЕГЭ в этом году
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Изменения в задания Единого государственного экзамена вносить не собираются, а уровень их сложности не будет отличаться от предыдущих. Об этом рассказали "Известиям" в Рособрнадзоре.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ начнется с 29 июня. По его словам, экзамены должны будут сдать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы.
"Внесение изменений в КИМ ЕГЭ сейчас может только дезориентировать выпускников, которые готовились к экзаменам в течение всего года по заранее известной модели ЕГЭ", — считают в ведомстве.
Подчеркивается, что варианты будут разными, поэтому списать русский, на который выделили два дня, ни у кого не получится. При этом в школах достаточно педагогов, чтобы контролировать санитарные нормы и поведение учеников.
На экзамене учащихся разместят на расстоянии не менее полутора метров, у всех будут проверять температуру.
"Количество лиц, заявившихся на ЕГЭ-2020, составляет 783 267 человек, из них выпускников прошлых лет — 74 808", — уточнили в Рособрнадзоре.
Ожидается, что, за исключением 48 тысяч выпускников 11-х классов, изначально выбравших для сдачи ЕГЭ только русский язык и базовую математику для получения аттестата, все заявленные планируют поступать в вузы.
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Образование , Общество , Владимир Путин , Рособрнадзор , газета "Известия"
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