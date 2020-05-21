Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов 

ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, объявил президент на совещании по образованию. Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.

Поступали самые разные предложения, в том числе и полностью отменить экзамен в этом году, учитывая ситуацию с пандемией, напомнил Владимир Путин . Глава государства отметил, что сам этот экзамен за более чем десятилетие стал эффективным механизмом оценки знаний.

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня", — объявил президент.

Школы помогут выпускникам готовиться к ЕГЭ в дистанционном режиме, и сдавать его будут только те, кто собирается поступать в вузы.

"Аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов", — объявил Путин, подчеркнув, что такое решение — временное, как исключение.

Подать документы можно будет в несколько вузов без личного присутствия, а зачисление произойдет в августе. И те, кто не сможет сдать в июне по объективным причинам, получит возможность претендовать на оставшиеся места в августе. "То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года", — пояснил глава государства.

Путин рассчитывает, что для всех первокурсников, с учетом эпидемиологической ситуации, учеба начнется без больших потерь времени.