Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов 

Российская Газета и ещё 69 1 час назад
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Фото: РИА Новости
ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, объявил президент на совещании по образованию. Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Поступали самые разные предложения, в том числе и полностью отменить экзамен в этом году, учитывая ситуацию с пандемией, напомнил Владимир Путин. Глава государства отметил, что сам этот экзамен за более чем десятилетие стал эффективным механизмом оценки знаний.
"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня", — объявил президент.
Школы помогут выпускникам готовиться к ЕГЭ в дистанционном режиме, и сдавать его будут только те, кто собирается поступать в вузы.
"Аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов", — объявил Путин, подчеркнув, что такое решение — временное, как исключение.
Подать документы можно будет в несколько вузов без личного присутствия, а зачисление произойдет в августе. И те, кто не сможет сдать в июне по объективным причинам, получит возможность претендовать на оставшиеся места в августе. "То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года", — пояснил глава государства.
Путин рассчитывает, что для всех первокурсников, с учетом эпидемиологической ситуации, учеба начнется без больших потерь времени.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Российская Газета: последние новости
Исаев: Надеюсь, что предложения "ЕР" включат в национальный план действий Исаев: Надеюсь, что предложения "ЕР" включат в национальный план действий Беларусь заняла у ВБ 100 млн евро на модернизацию высшего образования Беларусь заняла у ВБ 100 млн евро на модернизацию высшего образования Эксперты: российские подростки уверенно освоили цифровые финансы Эксперты: российские подростки уверенно освоили цифровые финансы
Комментарии
Образование , Общество , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-супруг Лолиты попал в больницу с разбитой головой
Экс-супруг Лолиты попал в больницу с разбитой головой
Путин наградил Захарову, Небензю и Башмета
Путин наградил Захарову, Небензю и Башмета
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Видео
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение