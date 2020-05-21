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В Минпросвещения рассказали о проведении ЕГЭ в 2020 году 

RT на русском и ещё 15 23 минуты назад
Стали известны детали проведения ЕГЭ-2020
Фото: RT на русском
Пункты проведения ЕГЭ в 2020 году будут оснащены средствами индивидуальной защиты, рассадка участников организована с учётом дистанции в полтора метра. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.
«Единый государственный экзамен предстоит сдать выпускникам, только тем, кто планирует поступать в вузы в текущем году по предметам, которые необходимы для поступления», — сказал он.
По его словам, в начале мая в регионы были направлены соответствующие рекомендации Роспотребнадзора по организации ЕГЭ.
«Провели детальный анализ готовности регионов к их реализции. Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учётом соблюдения дистанции не менее полутора метров», — рассказал он.
Как отметил министр, проведение самого массового экзамена — по русскому языку — планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудитории.
«На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию. Аудитории будут предварительно дезинфицироваться», — сообщил Кравцов.
В начале совещания Путин заявил, что необходимо провести ЕГЭ по всей стране, он начнётся 29 июня.
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Комментарии
Образование , Общество , Владимир Путин , Сергей Кравцов , Роспотребнадзор
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