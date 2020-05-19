Администрация школ не сможет обеспечить новые правила Роспотребнадзора , по которым за каждым классом будет закреплен свой кабинет, а общение учеников сведется к минимуму. Специалисты, опрошенные «Известиями» считают, что выполнить указания специалистов будет нереально.

Всего в правилах Роспотребнадзора 19 пунктов и половина из них касается дезинфекции помещений и безопасной организации питания детей в столовых. Как отмечают в школах, выполнить эти правила будет не проблема. куда сложнее организация учебного процесса, когда каждый класс должен находится в одном кабинете. По мнению главного научного сотрудника Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Ильи Слободчикова, идея закрепления отдельной аудитории за классом имеет позитивное влияние в психологическом аспекте — это дает школьникам больше стабильности. Однако в таком случае остается неизвестной судьба лабораторных — физических и химических — кабинетов. А оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова добавляет, что возникнут проблемы у педагогов., которым придется перестраиваться на ходу. «Если предметник переходит от класса к классу, то представить такое невозможно. Это вопрос даже не самих учителей, а организации учебного процесса», — отмечает она.

Мирясова считает, что контакты детей в рамках школы невозможно ограничить. «Масштабы школ в крупных городах настолько велики, что перемены невозможно сдвигать до бесконечности. Всё равно несколько классов окажутся на них одновременно», — говорит специалист.

Эксперты приходят к мнению, что новые правила могут привести к «общему нервозу» в школах.