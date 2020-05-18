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Школьникам Москвы организовали свободные онлайн-уроки до 31 мая 

ИА Regnum и ещё 10 50 минут назад
Мэрия Москвы подтвердила завершение учебного года в школах столицы. Соответствующее заявление сделала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки. В оставшиеся две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех», — сказала Ракова.
Для девятых и одиннадцатых классов столичные школы организовали дистанционную подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ: «Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Минпросвещения РФ заявили о переносе ЕГЭ в 2020 году на более поздний срок. Также в ведомстве отметили, что обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятых классов и вовсе будут отменены.
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Образование , Анастасия Ракова , Правительство Москвы , Москва
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