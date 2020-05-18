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В школьных олимпиадах победителей не будет 

Парламентская газета и ещё 1 1 час назад
В школьных олимпиадах победителей не будет
Фото: EDU.GOV.RU
Заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам в этом учебном году проводиться не будут. Это следует из приказа Минпросвещения, который вступает в силу 18 мая.
Итоги интеллектуальных состязаний школьников подведут на основе результатов региональных этапов олимпиад. Определять победителей в этом году не будут — только призёров. Ими признают всех, кто по итогам регионального этапа набрал нужное количество баллов для выхода в финал.
Призёров будет около 5600 человек — именно столько школьников должны были принять участие в заключительном этапе, сообщали в Минпросвещения.
Отметим, что ещё в марте власти не собирались отменять финальный этап школьных олимпиад. Тогда Минпросвещения перенёс его сроки с 30 апреля на 30 июня. Планировалось, что задания разошлют в регионы, и школьники будут писать ответы в своих городах. Их работы затем собирались сканировать и направлять в оргкомитет.
Всероссийская олимпиада школьников — самое массовое интеллектуальное соревнование, в нём участвуют около 6 миллионов школьников каждый год. Победители и призёры олимпиад получают льготы при поступлении в вуз, в том числе им можно не сдавать экзамены по профильным предметам.
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Образование , Общество
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