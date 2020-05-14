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В школах отменят общие перемены 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
В школах отменят общие перемены
Фото: РИА Новости
В школах после их открытия следует отменить общие перемены, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
Также во время перемен требуется проводить дезинфекцию помещений.
Кроме того, надзорное ведомство рекомендует не проводить массовые мероприятия и по возоможности уменьшить число обучающихся в классе.
Перед открытием образовательного учреждения Роспотребнадзор предписывает проводить генеральную уборку с дезинфекцией. Также при входе в здание следует установить дозатор с антисептиком.
Ранее с рекомендациями по организации учебной деятельности выступило Минппросвещения. В частности, ведомство призвало соблюдать в школах дистанцию не менее 1,5 метра как между учениками, так и педагогами.
В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных коронавирусом, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.
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Образование , Общество
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