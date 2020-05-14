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В российских школах хотят отменить общие перемены 

Мария Иванова и ещё 35 28 минут назад
Роспотребнадзор призвал установить для каждого класса в школах собственное время начала уроков и перемен. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайты службы.
«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — подчеркивается в документе.
Рекомендации Роспотребнадзора, обусловленные ситуацией с новым коронавирусом, начнут применяться после открытия школ.
Из документа следует, что количество обучающихся в одном классе по возможности сократят, классы будут дезинфицировать во время перемен и после занятий, массовые мероприятиях в школах запретят, а сотрудники столовых будут работать в масках и перчатках.
За каждым классом планируют закрепить собственный кабинет для занятий, а дежурные вечерние группы из учеников разных классов — запретить.
Также Роспотребнадзор рекомендовал не объединять детей из разных классов в одну группу продленного дня и обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией.
Учеников с признаками респираторных заболеваний планируют изолировать до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи. С учетом погодных условий занятий физкультурой советуют проводить на открытом воздухе.
Как сообщал «Рамблер», ранее в России во второй раз перенесли ЕГЭ: с 8 июня на более поздний срок. Точные даты станут известны позже. Школьникам, которые не планируют поступать в вузы, оценки в аттестат могут выставить по итогам года.
Министерство просвещения посоветовало школам в этом году провести последние звонки и выпускные в онлайн-режиме.
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Образование , Видео , Общество , Роспотребнадзор
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