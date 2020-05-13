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Стали известны детали проведения ЕГЭ в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России сдачу ЕГЭ планируется проводить по единому расписанию для всех регионов, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
«ЕГЭ будет проводиться по единому для всей страны расписанию», — заверил Глушко в эфире «России 24», передает ТАСС.
Ведомство в ближайшее время объявит сроки проведения экзамена в ближайшие дни, отметил чиновник.
«Мы совместно с главами субъектов страны ведем мониторинг состояния, положения, развития коронавирусной инфекции, чтобы определиться со сроками проведения ЕГЭ. Сегодня совершенно точно мы можем сказать несколько вещей. Во-первых, 8 июня экзамен мы не сможем провести, нам придется провести его несколько позже. Чтобы назвать эту дату в ближайшие несколько дней, мы как раз осуществляем сбор информации, мониторинг в регионах. В течение ближайших дней объявим точные сроки», — уточнил он.
Выпускникам, намеревающимся поступать в вуз, необходимо будет сдать в рамках ЕГЭ два экзамена по выбору, добавил Глушко.
«Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах РФ, — им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые необходимо выпускнику школы выбрать исходя из того, на какой факультет и в какой университет он поступает», — отметил замминистра.
В среду Минпросвещения объявило о переносе сроков проведения ЕГЭ с 8 июня на более поздний период. При этом сообщалось, что ЕГЭ в 2020 году планируется проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз.
Позже ректор МГУ предложил новые сроки проведения ЕГЭ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЕГЭ в 2020 году решено проводить только для поступающих в вузы ЕГЭ в 2020 году решено проводить только для поступающих в вузы Ректор МГУ предложил новые сроки проведения ЕГЭ Ректор МГУ предложил новые сроки проведения ЕГЭ Регионам рекомендовали провести выпускные в школах онлайн Регионам рекомендовали провести выпускные в школах онлайн
Комментарии 1
Образование , Видео , Общество , Дмитрий Глушко , МГУ , ИТАР-ТАСС
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