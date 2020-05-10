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Названы новые требования во время сдачи ЕГЭ 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Названы новые требования во время сдачи ЕГЭ
Фото: РИА Новости
В Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработали и утвердили новые требования к организаторам ЕГЭ во время активного распространения коронавирусной инфекции и режима самоизоляции. Об этом в воскресенье, 10 мая, рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко, передает РИА Новости.
По его словам, школьников будут рассаживать на большее расстояние друг от друга, чем обычно, чтобы снизить риск инфицирования. Замминистра также заявил, что разработаны требования зигзагообразной траектории. На местах проведения экзаменов также всем участникам ЕГЭ будут измерять температуру и обрабатывать антисептическими препаратами руки.
Глушко отметил, что экзамены важны в приоритете тем, кто собирается поступать в высшее учебное заведение. Те, кто хочет поступить в колледж, не обязаны сдавать ЕГЭ. Уточняется также, что пока решений о переносе нет.
«Мы ждем 12 мая, когда станет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две», — напомнил он.
Ранее сообщалось, что решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, пока дата остается прежней — 8 июня. Отмечается также, что Минпросвещения готово отменить основной государственный экзамен (ОГЭ), если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится.
По состоянию на 10 мая известно о 11 012 новых случаев заражения коронавирусом в России. Общее число инфицированных составляет 209 688. Умерших — 1915 человек, вылечившихся — 34 306.
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Комментарии
Образование , Общество , Дмитрий Глушко , Роспотребнадзор , РИА Новости
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