Регионам могут разрешить субсидировать федеральные вузы 

Позволить субъектам РФ возмещать федеральным вузам часть затрат на их деятельность по предоставлению основного общего и среднего образования предложила группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой. Соответствующий законопроект Государственная Дума намерена рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Затраты, за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, предполагается компенсировать в соответствии с порядком предоставления субсидий и критериями отбора федеральных государственных образовательных организаций высшего образования. Его должны определить сами регионы, исходя из собственных потребностей и приоритетов в реализации конкретных образовательных программ. Например, образовательных программ среднего общего образования.

«Предлагаемое законопроектом создание правовых механизмов для получения общего образования в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования позволит увеличить доступность основного общего, среднего общего образования, а также позволит расширить спектр направления профильного обучения учащихся», — говорится в пояснительной записке к документу.

Расходы на реализацию инициативы уже заложены в бюджетную систему РФ.

По результатам сбора мнений, проведенного Минпросвещения России в декабре 2019 года, в поддержку законопроекта высказались 77 регионов. Ещё восемь — согласовали документ, дополнив его своими рекомендациями.