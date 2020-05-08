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Регионам могут разрешить субсидировать федеральные вузы 

Парламентская газета 1 час назад
Регионам могут разрешить субсидировать федеральные вузы
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Позволить субъектам РФ возмещать федеральным вузам часть затрат на их деятельность по предоставлению основного общего и среднего образования предложила группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой. Соответствующий законопроект Государственная Дума намерена рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.
Затраты, за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, предполагается компенсировать в соответствии с порядком предоставления субсидий и критериями отбора федеральных государственных образовательных организаций высшего образования. Его должны определить сами регионы, исходя из собственных потребностей и приоритетов в реализации конкретных образовательных программ. Например, образовательных программ среднего общего образования.
«Предлагаемое законопроектом создание правовых механизмов для получения общего образования в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования позволит увеличить доступность основного общего, среднего общего образования, а также позволит расширить спектр направления профильного обучения учащихся», — говорится в пояснительной записке к документу.
Расходы на реализацию инициативы уже заложены в бюджетную систему РФ.
По результатам сбора мнений, проведенного Минпросвещения России в декабре 2019 года, в поддержку законопроекта высказались 77 регионов. Ещё восемь — согласовали документ, дополнив его своими рекомендациями.
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Комментарии
Образование , Общество , Госдума , Совет Федерации
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