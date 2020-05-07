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ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook 

РИА Новости и ещё 11 23 часа назад
Призвавший вернуть 37-й год профессор получил выговор
Фото: РИА Новости
Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
Преподаватель Олег Матвейчев опубликовал 22 марта на своей странице в Facebook пост, который начинался со слов "Нужен 37-й год". Позже публикация была удалена. Пост вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Как сообщается на сайте ВШЭ, руководство университета обратилось в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку данному высказыванию. Комиссия рекомендовала профессору Матвейчеву принести публичные извинения. Матвейчев в разговоре с РИА Новости заявил, что готов принести извинения, но только вузу, на чью репутацию могла повлиять его публикация, а не людям, которым она была посвящена.
"Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору НИУ ВШЭ Олегу Матвейчеву за нарушение подпунктов "г" и "х" пункта 3.3 Правил внутреннего трудового распорядка Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Матвейчев неоднократно публиковал в социальной сети Facebook сообщения и реплики, "содержащие мотивы политической вражды и оскорбительные слова", при этом на его странице указана аффилиация с НИУ ВШЭ.
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Образование , Другое , Общество , Человек года , Олег Матвейчев , ВШЭ , РИА Новости
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