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Учителю года в России дали квартиру 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Учителю года в России дали квартиру
Фото: РИА Новости
Победившую в конкурсе «Учитель года России — 2019» Ларису Арачашвили из Волгограда наградили двухкомнатной квартирой от губернатора региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Преподаватель русского языка Лариса Арачашвили из школы №55 в Волгограде стала победительницей на всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2019».
Губернатор Андрей Бочаров в ходе встречи с молодыми специалистами подарил на новый год педагогу двухкомнатную квартиру, сообщили в пресс-службе областного руководства, передает РИА «Новости».
«Андрей Бочаров от имени всех жителей региона вручил педагогу новогодний подарок — двухкомнатную квартиру в одном из домов в микрорайоне «Долина», где располагается ее школа. Инициатива по поддержке победителя всероссийского конкурса была проработана с застройщиком», — пояснили в администрации региона.
Школа №55 открылась в 2018 году, там проходят обучение около 1 тыс. детей.
В минувшее воскресенье в Москве прошло награждение победителей Всероссийского конкурса вожатского мастерства «Лига вожатых».
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Теги:
Образование , Общество , Андрей Бочаров , РИА Новости , Волгоград
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