Учителю года в России дали квартиру

Победившую в конкурсе «Учитель года России — 2019» Ларису Арачашвили из Волгограда наградили двухкомнатной квартирой от губернатора региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Преподаватель русского языка Лариса Арачашвили из школы №55 в Волгограде стала победительницей на всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2019».

Губернатор Андрей Бочаров в ходе встречи с молодыми специалистами подарил на новый год педагогу двухкомнатную квартиру, сообщили в пресс-службе областного руководства, передает РИА «Новости».

«Андрей Бочаров от имени всех жителей региона вручил педагогу новогодний подарок — двухкомнатную квартиру в одном из домов в микрорайоне «Долина», где располагается ее школа. Инициатива по поддержке победителя всероссийского конкурса была проработана с застройщиком», — пояснили в администрации региона.

Школа №55 открылась в 2018 году, там проходят обучение около 1 тыс. детей.

В минувшее воскресенье в Москве прошло награждение победителей Всероссийского конкурса вожатского мастерства «Лига вожатых».