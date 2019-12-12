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На улице Зорге в САО разместят детский технопарк 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
На улице Зорге разместят детский технопарк
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Полиграфический комплекс «Московские учебники и Картолитография» в САО планируют реконструировать. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Здание расположено по адресу: ул. Зорге, вл. 15, район Хорошевский. Площадь объекта увеличится до 18,6 тыс. кв. м, так как там планируют открыть детский технопарк.
— Школьники смогут познакомиться с высокотехнологичным оборудованием. Там расположатся учебные классы, хайтек-цех с передовым оборудованием по профильным направлениям и лекторий, — пояснила Анастасия Пятова.
Проект изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) вынесут на публичные слушания. Решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, возглавляемой мэром Сергеем Собяниным.
АО «Московские учебники и Картолитография» — крупное российское предприятие по выпуску учебной литературы. Типография издает детские книги, научно-популярную, учебную и методическую литературу по всем школьным предметам.
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Теги:
Образование , Анастасия Пятова , Сергей Собянин
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