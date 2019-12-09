Учителя гимназии №19 из Казани за счет родителей учеников устроили себе отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В общей сложности на заграничный корпоратив педагоги потратили полмиллиона рублей.
«Денег с родителей стрясли столько, что директору и его замам хватало на немаленькие такие премии — от 100 до 200 тысяч рублей каждому и ежемесячно», — сообщает со ссылкой на прокурора республики Илдуса Нафикова газета «Комсомольская правда».
По подсчетам прокуратуры, за два года учебное заведение получило от родителей учеников 50 миллионов рублей добровольных пожертвований. Нафиков на антикоррупционной комиссии правительства Татарстана заявил, что школы превратились в «бизнес-центры по выколачиванию средств».
Мэр Казани Ильсур Метшин встал на защиту учителей, отметив, что поездка педагогов за границу была согласована с управлением образования. По его словам, путевки стали своего рода поощрением учителям за успехи в международных олимпиадах. После этого случая в Татарстане введен казначейский контроль за добровольными фондами школ.