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Армия

Яровая предлагает ввести для младших классов новый предмет 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Яровая предлагает ввести для младших классов новый предмет
Фото: Daily Storm
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая предлагает ввести в начальной школе новую дисциплину «Моя Россия», которая в доступной форме знакомила бы детей младших классов с информацией о родном крае и стране.
"У нас по образовательной программе ребенок начинает познавать свою Родину с шестого класса, когда начинают преподавать историю. Мы предлагаем для младших классов ввести дисциплину «Моя Россия», которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране", — сказала Яровая в четверг на заседании президентского совета.
По ее словам, члены президентского совета также предлагают включить во все школьные учебники справочный раздел «Наши имена», который содержал бы информацию о вкладе России в развитие науки — о великих ученых и меценатах. «Чтобы ребенок попутно, практически невзначай, но все-таки знакомился и получал информацию, очень важную для его становления», — отметила Яровая.
Кроме того, как заявила вице-спикер Госдумы, в образовательные стандарты среднего профессионального и высшего образования предлагается включить обязательную вводную дисциплину, посвященную вопросам цивилизационного наследия России.
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Теги:
Образование , Ирина Яровая , Госдума , ИТАР-ТАСС , Москва
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