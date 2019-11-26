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Армия

Греф призвал реформировать систему высшего образования 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 3 часа назад
«В России беда с вузами»
Фото: ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что систему высшего образования в России необходимо реформировать, «привязав» вузы к работодателям.
«В России беда с вузами. Если школьная система образования не совершенна, то с вузами беда. Вузы точно нужно подвергать реформам, они оторваны от реального клиента, которым является работодатель. Спрос на образование породил то, что люди готовы платить за образование, но у них особого выбора нет, потому что мощность хороших вузов ограничена, и они переполнены», — приводит слова Грефа ТАСС.
Глава Сбербанка отметил, что сейчас компаниям приходится создавать собственные системы обучения. «У нас есть партнерские соглашения с рядом вузов, но, тем не менее, у нас огромная фабрика по переподготовке людей, которые поступают», — заявил Греф.
Напомним, в начале ноября президент России Владимир Путин поставил под сомнение необходимость разделения обучения на бакалавриат и магистратуру.
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Комментарии1 
Теги:
Образование , Общество , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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