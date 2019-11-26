Греф призвал реформировать систему высшего образования

«В России беда с вузами. Если школьная система образования не совершенна, то с вузами беда. Вузы точно нужно подвергать реформам, они оторваны от реального клиента, которым является работодатель. Спрос на образование породил то, что люди готовы платить за образование, но у них особого выбора нет, потому что мощность хороших вузов ограничена, и они переполнены», — приводит слова Грефа ТАСС.

Глава Сбербанка отметил, что сейчас компаниям приходится создавать собственные системы обучения. «У нас есть партнерские соглашения с рядом вузов, но, тем не менее, у нас огромная фабрика по переподготовке людей, которые поступают», — заявил Греф.