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Криминал

Родители зашли на сайт начальной школы и обнаружили там порно 

Lenta.ru 58 минут назад
Родители зашли на сайт начальной школы и обнаружили там порно
Фото: Lenta.ru
Родители, искавшие данные о специализированных образовательных услугах, обнаружили на портале британской начальной школы порнографию. Об этом сообщает таблоид The Sun.
Сообщается, что ранее этим доменом владела местная администрация — Совет графства Суррей. Однако позднее он был передан поставщику контента для взрослых. По словам представителей местных властей, они сообщили об изменениях всем школам, которые могли использовать ссылку на этот ресурс.
Возмущенные родители переложили ответственность за произошедшее на учебное заведение. «Это ужасно, любой религиозный человек может счесть это крайне оскорбительным», — заметил один из них. Он заявил, что школа обязана была своевременно обновить информацию, чтобы избежать подобных казусов.
Совет графства Суррей извинился за «неприемлемый контент». По утверждениям представителей администрации, они прекратили использование этого портала около двух лет назад, и все образовательные учреждения были оповещены об этом в 2017 году.
«Мы также общались со школами и партнерами, чтобы убедиться, что они удалят старый домен и будут использовать правильную ссылку на своих сайтах», — сообщается в официальном заявлении. Местные власти также добавили, что применили дополнительные меры для предотвращения подобной ситуации в будущем.
Ранее отец одной из пользовательниц Twitter стал популярен в сети после того, как спросил ее парня о его отношении к порно. Список вопросов он озаглавил «Кандидат на роль зятя».
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