Школьники Якутии будут каждый день петь гимн России

Школы Якутии с 21 ноября 2019 года должны будут обеспечить ежедневное исполнение гимна России , сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ министра образования и науки республики Владимира Егорова.

Инициатива реализуется в рамках патриотического проекта "Мы — будущее России", указ о котором был подписан главой Якутии Айсеном Николаевым . Проект должен помочь школьникам сформировать "траекторию жизни" и наполнить ее нравственными ценностями.

Согласно указу, в республике будет введена практика ежедневного исполнения российского гимна в школах. Кроме этого, на 2020 год запланировано проведение форума "Наше будущее — в России!".