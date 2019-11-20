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Школьники Якутии будут каждый день петь гимн России 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Школьники Якутии будут каждый день петь гимн России
Фото: Газета.Ru
Школы Якутии с 21 ноября 2019 года должны будут обеспечить ежедневное исполнение гимна России, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ министра образования и науки республики Владимира Егорова.
Инициатива реализуется в рамках патриотического проекта "Мы — будущее России", указ о котором был подписан главой Якутии Айсеном Николаевым. Проект должен помочь школьникам сформировать "траекторию жизни" и наполнить ее нравственными ценностями.
Согласно указу, в республике будет введена практика ежедневного исполнения российского гимна в школах. Кроме этого, на 2020 год запланировано проведение форума "Наше будущее — в России!".
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Теги:
Образование , Общество , Айсен Николаев , РИА Новости , Республика Саха (Якутия)
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