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В России проходит акция «День пенсионной грамотности» 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
В России проходит «День пенсионной грамотности»
Фото: РИА Новости
Ежегодная акция "День пенсионной грамотности", направленная на повышение пенсионной и социальной грамотности старшеклассников и студентов, проходит во всех регионах РФ. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР), являющегося организатором мероприятий.
"Девятый год подряд сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации проводят тематические факультативные уроки для учащихся старших классов и средних специальных учебных заведений. Молодые граждане узнают о пенсионных правах и правилах создания трудовой биографии, дающей право на государственное пенсионное обеспечение с ее первого дня, о факторах, влияющих на размер будущей пенсии, о роли стажа и белой зарплаты", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информационно-разъяснительные мероприятия направлены на повышение информированности и формирование у молодежи ответственного отношения к своей будущей пенсии. Занятия будут проходить в интерактивном режиме, во время которых у учащихся появится возможность смоделировать свое будущее и понять, как те или иные решения в жизни в дальнейшем могут повлиять на их пенсионное обеспечение.
"Отделения Пенсионного фонда проводят дни открытых дверей, знакомят школьников и студентов с особенностями функционирования пенсионной системы России, с работой Пенсионного фонда и электронными сервисами и услугами ПФР. Просветительский проект Пенсионного фонда по формированию у молодого поколения пенсионной культуры охватит все субъекты Российской Федерации и продлится до конца 2019 года", — добавили в пресс-службе.
Школьники и студенты также получат на память учебник "Все о будущей пенсии: для учебы и жизни", который переиздается каждый год и содержит все последние изменения в законодательстве и информацию о том, что россиянину нужно знать о пенсии.
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Теги:
Образование , Общество , Пенсионный фонд РФ
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