Не успел на экзамен: сын сенатора опоздал на ОГЭ из-за перенесенного рейса

Сын сенатора от Ульяновской области Вадима Харлова не смог своевременно вылететь из Англии из-за задержи рейса и в результате опоздал на важный экзамен по английскому языку, сообщает teleprogramma. Политик подал на авиакомпанию в суд.

Отмечается, что рейс немецкой авиакомпании Lufthansa был задержан из-за нелетной погоды. Позже школьника переоформили на другой самолет, но он все равно опоздал на экзамен. В результате Вадим Харлов оценил материальные потери в 70 тысяч рублей, а также моральный вред в 50 тысяч рублей. Однако Мосгорсуд посчитал, что вины представителей авиакомпании в том, что сын российского политика не успел на экзамен нет и отказал сенатору в удовлетворении иска.

В конце октября, как ранее сообщал «Рамблер», рейс «Москва-Тель-Авив» был задержан из-за неадекватного поведения российской актрисы Лидии Вележевой. По данным СМИ, актриса собиралась вылететь на гастроли. Из-за технической неисправности самолет, на котором должна была лететь звезда, задержался с вылетом, и уже на борту лайнера она отказалась подчиниться указаниям бортпроводницы поднять спинку откидного кресла в исходное положение.

Некоторые СМИ отмечают, что актриса была пьяна, а также оскорбляла пассажиров и членов экипажа. Сама артистка объяснила конфликт тем, что ей 25 минут пришлось провести без верхней одежды в автобусе, доставляющем пассажиров к самолету. В результате бортпроводники вызвали полицейских, которые насильно сняли Вележеву с борта самолета.