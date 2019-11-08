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Не успел на экзамен: сын сенатора опоздал на ОГЭ из-за перенесенного рейса 

Рамблер 4 часа назад
Не успел на экзамен: сын сенатора опоздал на ОГЭ из-за перенесенного рейса
Фото: Reuters
Сын сенатора от Ульяновской области Вадима Харлова не смог своевременно вылететь из Англии из-за задержи рейса и в результате опоздал на важный экзамен по английскому языку, сообщает teleprogramma. Политик подал на авиакомпанию в суд.
Отмечается, что рейс немецкой авиакомпании Lufthansa был задержан из-за нелетной погоды. Позже школьника переоформили на другой самолет, но он все равно опоздал на экзамен. В результате Вадим Харлов оценил материальные потери в 70 тысяч рублей, а также моральный вред в 50 тысяч рублей. Однако Мосгорсуд посчитал, что вины представителей авиакомпании в том, что сын российского политика не успел на экзамен нет и отказал сенатору в удовлетворении иска.
В конце октября, как ранее сообщал «Рамблер», рейс «Москва-Тель-Авив» был задержан из-за неадекватного поведения российской актрисы Лидии Вележевой. По данным СМИ, актриса собиралась вылететь на гастроли. Из-за технической неисправности самолет, на котором должна была лететь звезда, задержался с вылетом, и уже на борту лайнера она отказалась подчиниться указаниям бортпроводницы поднять спинку откидного кресла в исходное положение.
Некоторые СМИ отмечают, что актриса была пьяна, а также оскорбляла пассажиров и членов экипажа. Сама артистка объяснила конфликт тем, что ей 25 минут пришлось провести без верхней одежды в автобусе, доставляющем пассажиров к самолету. В результате бортпроводники вызвали полицейских, которые насильно сняли Вележеву с борта самолета.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Образование , Lufthansa , Мосгорсуд , Великобритания , Ульяновская Область
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