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Для российских школьников придумали новый обязательный предмет 

Lenta.ru 1 час назад
Для школьников придумали новый обязательный предмет
Фото: РИА Новости
В российских школах предложили сделать обязательной дисциплину «Основы дорожной безопасности». С таким предложением выступили участники межведомственного совещания, состоявшегося в четверг в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, передает ТАСС.
«Успешность профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних на российских дорогах во многом зависит от конструктивного межведомственного взаимодействия органов образования и Госавтоинспекции», — заявил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.
Также было предложено рассмотреть возможность расширения программ профподготовки учителей, которые преподают такие предметы, как «Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Технология», и проведения в школах регулярных «минуток безопасности».
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.
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Теги:
Образование , Общество , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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