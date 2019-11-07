Для школьников придумали новый обязательный предмет

Для российских школьников придумали новый обязательный предмет

«Успешность профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних на российских дорогах во многом зависит от конструктивного межведомственного взаимодействия органов образования и Госавтоинспекции», — заявил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

Также было предложено рассмотреть возможность расширения программ профподготовки учителей, которые преподают такие предметы, как «Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Технология», и проведения в школах регулярных «минуток безопасности».

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.