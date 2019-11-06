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Песков ответил на вопрос о возможности отмены ЕГЭ 

Газета.Ru + ещё 6 5 часов назад
Песков ответил на вопрос о возможности отмены ЕГЭ
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений на тему отмены Единого государственного экзамена. Однако «точки зрения высказываются». Об этом сообщает RT.
"Экспертная и авторитетная точки зрения высказываются, но каких-то обсуждений на этот счет нет", — сказал Песков.
Отмечается, что в августе 2019 года в Рособрнадзоре заявили, что в 2020 году по ряду предметов в ЕГЭ будут внесены изменения.
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Теги:
Образование , Дмитрий Песков , Рособрнадзор
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