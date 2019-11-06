Вузы пересмотрят распределение бюджетных мест

Министерство образования готовит новые правила распределения бюджетных мест в высших учебных заведениях. Оно будет зависеть не от потребностей вуза, а от спроса на рабочую силу.

Новые правила вступят в силу уже в следующем новом учебном году. В разработке методики распределения контрольных цифр приёма участвуют не только представители министерств и различных организаций, но и ассоциации и ведущие вузы, сообщает ТАСС.

Цель новой разработки — дать возможность вузам увеличить количество бюджетных мест в предстоящих конкурсах. По итогам разработки новой модели приёма президенту России будет направлен доклад.