Вузы пересмотрят распределение бюджетных мест 

Министерство образования готовит новые правила распределения бюджетных мест в высших учебных заведениях. Оно будет зависеть не от потребностей вуза, а от спроса на рабочую силу.
Новые правила вступят в силу уже в следующем новом учебном году. В разработке методики распределения контрольных цифр приёма участвуют не только представители министерств и различных организаций, но и ассоциации и ведущие вузы, сообщает ТАСС.
Цель новой разработки — дать возможность вузам увеличить количество бюджетных мест в предстоящих конкурсах. По итогам разработки новой модели приёма президенту России будет направлен доклад.
Ранее News.ru сообщал, что министр просвещения России Ольга Васильева считает, что для обучения по гуманитарным специальностям бакалавриата недостаточно. Как заявила чиновница на Совете при президенте РФ по русскому языку, бакалавриат — это «всего лишь незаконченное высшее образование».