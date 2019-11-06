В российских вузах может появиться новый предмет

В вузах и колледжах хотят ввести новый предмет — операционную активность. Дисциплина должна научить студентов делать больше за то же время, использовать технологии для повышения производительности и не уделять внимание бесполезным задачам, сообщает пресс-служба Минэкономразвития

«Это такой же необходимый навык для работы, как когда-то, например, грамотность», — заявил «Известиям» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Идея создания программы появилась в Общероссийском народном фронте, а ее разработкой займется группа при Минэкономразвития. Курс будет состоять из нескольких направлений, в том числе управления процессами и цифровыми данными, системы менеджмента качества, бережливого производства и культуры постоянного совершенствования.