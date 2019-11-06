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В российских вузах может появиться новый предмет 

Ura.Ru 30 минут назад
В российских вузах может появиться новый предмет
Фото: ТАСС
В вузах и колледжах хотят ввести новый предмет — операционную активность. Дисциплина должна научить студентов делать больше за то же время, использовать технологии для повышения производительности и не уделять внимание бесполезным задачам, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
«Это такой же необходимый навык для работы, как когда-то, например, грамотность», — заявил «Известиям» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.
Идея создания программы появилась в Общероссийском народном фронте, а ее разработкой займется группа при Минэкономразвития. Курс будет состоять из нескольких направлений, в том числе управления процессами и цифровыми данными, системы менеджмента качества, бережливого производства и культуры постоянного совершенствования.
Руководитель проекта ОНФ «Профстажировки» Илья Семин считает, что операционную активность следует преподавать студентам практически всех специальностей. Руководителем организации может стать не только профессиональный менеджер, но и инженер, врач или педагог, отмечает он.
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Теги:
Образование , Общество , Александр Щербаков , Илья Семин , Минэкономразвития , РАНХиГС , газета "Известия"
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