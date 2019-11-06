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Эксперт рассказал, как изменение климата повлияет на школьное образование 

РИА Новости
Как изменение климата повлияет на школьное образование
Фото: ТАСС
Границы климатических зон в школьных учебниках могут быть пересмотрены в связи с изменением климата, сообщила РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии Московского государственного университета Галина Суркова.
"Должно пройти несколько десятилетий, чтобы это (место на карте — ред.) перестало быть субтропиками. Карта Алисова (по которой в учебниках представлены климатические зоны — ред.) в конце 20 века уточнялась… Как раз в северных полярных широтах были уточнены не границы целого пояса, но подобласти были уточнены. Может быть, в середине века кто-нибудь соберется и уточнит (климатические зоны — ред.). Действительно, это надо проверять. Если у нас регулярно будет тропическая воздушная масса, то будем жить в тропиках", — сказала Суркова.
Она пояснила, что границы климатических зон проведены по формальным признакам. Классификаций климата несколько, они различаются между собой. В российских школьных атласах дана классификация Алисова, которая является генетической классификацией, основанной на понятии воздушных масс, преобладающих на той или иной территории.
"Если какую-то большую часть времени преобладает умеренный воздух, то климат умеренный. Но воздух мигрирует, поэтому к нам приносит и тропическую жару. Поэтому эта граница размыта и показывает среднюю, многолетнюю зону влияния воздушных масс. То есть, по классификации Алисова, эти границы проведены не по количественному показателю температуры, а по совокупности свойств воздушной массы", — уточнила Суркова.
Она также пояснила, что есть и другие классификации климата, основанные на количественных показателях. В них границы климатических зон уточняются постоянно.
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Теги:
Образование , Общество , МГУ , РИА Новости
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