«Никто не будет учиться»: Путина не устроило Минобрнауки

Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Минобрнауки Михаила Котюкова за его подход к распределению бюджетных мест в университетах. В качестве примера был приведен воронежский вуз, в котором по направлению «Филология» из 12 возможных только шесть мест предоставлялись студентам на бесплатной основе. Как указал президент, такая система может привести к недобору обучающихся и последующему отсутствию специалистов по определенным направлениям.

Президент России Владимир Путин выразил недовольство работой Министерства науки и высшего образования. В частности его возмутил порядок распределения бюджетных мест в магистратуре по некоторым направлениям. Об этом президент заявил в ходе заседания совета по русскому языку.

Инициатором обсуждения вопроса стала профессор Воронежского государственного университета Людмила Кольцова — она пожаловалась Путину, что в ее вузе студентам предоставляется всего шесть бюджетных мест для обучения в магистратуре по направлению филологии. При этом формирование академической группы, согласно требованиям министерства, начинается только от 12 человек. В случае недобора вуз не имеет права открывать направление и готовить филологов-магистров.

Для Путина такой подход стал неожиданностью. За комментарием он обратился напрямую к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову. Тот попытался объяснить сложившуюся ситуацию статистикой — по его словам, за счет бюджета в настоящее время обучается всего 40% студентов. Остальные обучаются платно или за счет работодателей, в связи с чем меняются цифры при распределении контрольных цифр приема.

«Какие здесь работодатели по русскому языку? Что, муниципалитет будет направлять, или поселок?», — возмутился Путин и подчеркнул, что филологическая специальность — «не какая-то модная, приносящая высокий доход».

В связи с этим ожидать потока студентов, желающих обучаться за свой счет, не стоит, пояснил президент. В ответ Костюков вновь попытался объяснить, что министерство исходит из статистических данных за последние три года, чем вызвал еще большее недовольство президента.

«Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, значит дайте им 12 бюджетных мест», — заявил Путин.

Как подчеркнул лидер РФ, подобный подход к распределению бюджетных мест постепенно приводит к недобору студентов по определенным специальностям и последующему отсутствию специалистов: «В магистратуре никто не будет учиться, и потом будет ноль в этой статистике. В Воронеже никто не устроится по специальности „русский язык“, потому что там нету их (таких специалистов — „Газета.Ru“), и не будет — по таким правилам», — сказал президент и потребовал от министра навести порядок.

«Вносите изменения и потом доложите мне, как вы изменили», — заключил глава РФ.

Ранее руководство Минобрнауки также раскритиковала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко . В апреле текущего года она обвинила министра Котюкова в отсутствии амбиций.

По словам главы Совфеда, во время выступления министра в рамках правительственного часа она не услышала, к каким достижениям будет стремиться Россия в вопросе образования до 2025 года. «Надо сконцентрировать усилия на тех прорывных направлениях, где сохранились научные школы, где мы можем, где мы конкурентны и где мы можем стать лидерами», — добавила она.

Матвиенко также предостерегла главу Минобрнауки от попыток умалить роль Российской академии наук : по ее мнению, он не должен самостоятельно решать, какие именно направления могут стать прорывными.

«Ученый мир должен определять. В этом смысле, мне кажется, не хватает министерству практики совета с учеными, с директорами институтов, ректорами, с Академией наук. Конечно, ответственность несет в конечном счете министерство, но все-таки направление научных исследований, программы научных исследований все-таки должна определять Академия наук», — заключила Матвиенко и посоветовала Котюкову «действовать побыстрее и поконкретнее».

Ранее Счетная палата России назвала Минобрнауки самым закрытым ведомством в рейтинге открытости, сообщает ФАН. Соответствующие данные были приведены в докладе «Открытость государства в России», который показывается степень полноты и доступности информации на сайтах министерств.

Как оказалось, на сайте Минобрнауки не представлена информация о функциях ведомства, а также отсутствует раздел с открытыми данными. Кроме того, на этом сайте никак не отреагировали на запрос.