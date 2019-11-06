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Московских школьников пригласили на семинары в вузы 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Московских школьников пригласили на семинары в вузы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичных школьников пригласили на образовательные семинары в вузы, которые пройдут в рамках проекта "Субботы московского школьника" 9 ноября.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, школьников научат решать задачи по физике, выставлять правильный свет в студии и писать интересные тексты.
Так, в Московском педагогическом университете ребятам расскажут о том, что такое скетчноутинг и скрайбинг, а в Институте космических исследований РАН они смогут увидеть настоящие космические аппараты.
В ветеринарной академии имени Скрябина школьникам покажут, как работают таксидермисты. Кандидат биологических наук Елена Маркова объяснит, как специалисты создают экспонаты животных для музеев.
В то же время в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова на семинаре по ИТ-технологиям ребята узнают, чем отличаются облачные системы хранения данных от традиционных хранилищ.
В Московском государственном психолого-педагогическом университете состоится тренинге, где расскажут, как научиться контролировать собственное внимание.
А на мастер-классе в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина научат решать задачи, связанные с движением заряженных частиц и электростатикой проводников.
Ранее образовательный проект в сфере информационных технологий "Москваполис" запустили в столице. Участниками этой программы могут стать школьники и студенты колледжей.
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Теги:
Образование , Общество , Елена Маркова , РАН , Правительство Москвы
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