Московских школьников пригласили на семинары в вузы

Столичных школьников пригласили на образовательные семинары в вузы, которые пройдут в рамках проекта "Субботы московского школьника" 9 ноября.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , школьников научат решать задачи по физике, выставлять правильный свет в студии и писать интересные тексты.

Так, в Московском педагогическом университете ребятам расскажут о том, что такое скетчноутинг и скрайбинг, а в Институте космических исследований РАН они смогут увидеть настоящие космические аппараты.

В ветеринарной академии имени Скрябина школьникам покажут, как работают таксидермисты. Кандидат биологических наук Елена Маркова объяснит, как специалисты создают экспонаты животных для музеев.

В то же время в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова на семинаре по ИТ-технологиям ребята узнают, чем отличаются облачные системы хранения данных от традиционных хранилищ.

В Московском государственном психолого-педагогическом университете состоится тренинге, где расскажут, как научиться контролировать собственное внимание.

А на мастер-классе в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина научат решать задачи, связанные с движением заряженных частиц и электростатикой проводников.

Ранее образовательный проект в сфере информационных технологий "Москваполис" запустили в столице. Участниками этой программы могут стать школьники и студенты колледжей.