«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь

Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным

Он возмутился тем, что в России отсутствует пресса на других языках.

В пример преподаватель привел Берлин, где много прессы на иностранных языках, в том числе на русском.

"В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского", — заявил Гусейнов.

Он также пристыдил россиян, которым "невмоготу выучить" мову на Украине.