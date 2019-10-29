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Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь
Фото: Газета.Ru
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".
Он возмутился тем, что в России отсутствует пресса на других языках.
В пример преподаватель привел Берлин, где много прессы на иностранных языках, в том числе на русском.
"В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского", — заявил Гусейнов.
Он также пристыдил россиян, которым "невмоготу выучить" мову на Украине.
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Теги:
Образование , Общество , Гасан Гусейнов , ВШЭ , РИА Новости
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