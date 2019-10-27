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Бизнес-тренинг для школьников возобновил работу в столице 

Москва24 3 часа назад
Бизнес-тренинг для школьников возобновил работу в столице
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Образовательный проект для школьников и студентов "Бизнес-уикенд" возобновил работу в столице, передает портал мэра и правительства Москвы.
В течение двух месяцев участники тренинга будут генерировать бизнес-идеи для реализации собственных стартапов. Серия однодневных занятий с известными представителями бизнеса "Дверь в предпринимательство" стартует 27 октября.
Встречи будут проходить по воскресеньям до конца года в технопарке "Нагатино". Желающие должны зарегистрироваться на сайте проекта. Участники получат доступ к онлайн-библиотеке видеокурсов и смогут выполнять интерактивные домашние задания.
Бесплатный проект стартовал в октябре 2018 года. В тренингах уже приняли участие около 24 тысяч школьников и студентов. По итогам акселератора 150 перспективных учеников получили поддержку города, включая менторство авторитетных предпринимателей.
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Теги:
Образование , Новости Москвы , Правительство Москвы
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